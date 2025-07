Zwei Esel wohl von einem Bären in Österreich gerissen

In Österreich hat wohl ein Bär laut Behörden zwei Esel gerissen. Die toten Tiere seien am Samstag bei Pfunds in Tirol entdeckt worden, teilte das Land mit. Nach amtstierärztlicher Begutachtung komme ein Bär als Verursacher in Betracht, hieß es.

Für die Bevölkerung in Tirol gebe es keine erhöhte Gefahr durch Bären, so die Behörden weiter. Alle Bären, die in der Region in den vergangenen Jahren gesichtet wurden, zeigten ein scheues Verhalten. «Die Wahrscheinlichkeit in Tirol einem Bären zu begegnen, ist zudem äußerst gering», so das Land.

Menschen sollten Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über ein Formular auf der Website des Landes Tirol melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung sei Bildmaterial.

Um welchen Bären es sich handelt, kann den Angaben zufolge aktuell nicht festgestellt werden. Im Dreiländereck zwischen Südtirol, dem Engadin und Tirol habe es in der Vergangenheit immer wieder Hinweise auf Bären gegeben.