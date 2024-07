Mann mit spitzem Gegenstand verletzt - Partnerin in U-Haft

Als ein Schwerverletzter in einem Coburger Krankenhaus auftaucht, meldet sich eine Mitarbeiterin bei der Polizei. Die ermittelt jetzt wegen eines mutmaßlichen Angriffs.

Coburg (dpa/lby) - Nach der Behandlung eines Mannes mit Stichverletzungen in einem Krankenhaus in Oberfranken sitzt dessen Lebensgefährtin in Untersuchungshaft. Die 43 Jahre alte Lettin werde eines versuchten Tötungsdelikts verdächtigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar.

Der 38-Jährige war demnach am Mittwoch mit schweren Verletzungen in eine Klinik in Coburg gebracht worden. Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses verständigte die Polizei, die mit Blick auf die Wunden am Oberkörper den Schluss zog, dass diese von einem spitzen Gegenstand stammten.

Im Zuge der Ermittlungen sei die 43 Jahre alte Partnerin des Mannes in den Fokus geraten. Sie sei am Mittwoch festgenommen worden, seit Donnerstag sitze sie in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten am Montag an.

(dpa)