Zwei Männer nach Brand von Einfamilienhaus in U-Haft

Zwei Männer sitzen nach einem Brand in Ingolstadt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden am Donnerstag absichtlich einen Brand im Keller ihres Einfamilienhauses gelegt haben. Laut einem Sprecher lag der Schaden nach ersten Schätzungen bei mehreren Hunderttausend Euro.

Ermittler der Kripo hätten bei einer Begutachtung des Brandorts erste Hinweise auf eine Brandstiftung gefunden. Um welche Hinweise es sich handelte, teilte der Sprecher nicht mit. Nach weiteren Ermittlungen seien die beiden Tatverdächtigen im Alter von 82 und 55 Jahren festgenommen worden. Ein Richter ordnete am Wochenende Untersuchungshaft an. Zu möglichen Motiven konnte der Sprecher zunächst ebenfalls keine Angaben machen.