„Verdächtige Wahrnehmungen“: Betrieb am Münchner Flughafen nach erneuter Sperrung wieder angelaufen

Knapp zwei Wochen nach der letzten Ausnahmesituation ist der Münchner Flughafen am Samstag erneut gesperrt worden. Das berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa) und berief sich dabei auf die Bundespolizei. Demnach wurde der Flughafen am späten Abend zwei Mal kurzzeitig gesperrt. Bereits am Morgen läuft der Betrieb wieder regulär.

Sperrung Flughafen München: Was passiert ist

Nach aktuellen Informationen habe die Flugsicherung den Flugverkehr in München gegen 22 Uhr ausgesetzt. Zuvor hatten laut Bundespolizei mehrere Menschen von „verdächtigen Wahrnehmungen“ am Flughafen berichtet. Sowohl die Start- als auch die Landebahnen wurden gesperrt. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, dass der Flugverkehr rund eine halbe Stunde ausgesetzt war. Rund eine Stunde später, gegen 23 Uhr, gab es eine weitere kurze Sperrung.

Insgesamt kam es zu kleineren Beeinträchtigungen am Münchner Flughafen. Eine Sprecherin des Flughafens sagte, dass die Auswirkungen der Sperrung gering gewesen seien. Drei Flugzeuge seien am Abend umgeleitet worden. Eines von ihnen erhielt doch noch die Erlaubnis, in München zu landen.

Erneute Sperrung in München: Was über den Vorfall bekannt ist

Wobei es sich bei den „verdächtigen Wahrnehmungen“ durch die Personen handelte, ist bisher unklar. Auf Nachfrage der dpa machte die Bundespolizei keine weiteren Angaben. Eine Drohnensichtung, wie vor zwei Wochen, ist damit nicht bestätigt.

Flughafen München: Weiterer Vorfall nach Drohnensichtungen

Der Vorfall am Samstagabend folgt auf mehrere Drohnensichtungen am Münchner Flughafen Anfang Oktober. Zwei Tage hintereinander wurden Drohnen auf dem Gelände und in der Umgebung des Flughafens gesichtet. Der Betrieb wurde deshalb damals eingestellt, Flüge wurden gestrichen, ankommende Maschinen auf nahegelegene Flughäfen umgeleitet.

Insgesamt kam es vor zwei Wochen wegen der Drohnensichtungen zu erheblichen Beeinträchtigungen. Rund 10.000 Passagiere waren betroffen. Der Flughafen stellte Feldbetten und Verpflegung zur Verfügung. Weitere Erkenntnisse zu den Ereignissen gibt es bislang nicht.