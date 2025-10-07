Ex-Funktionär soll 342.000 Euro veruntreut haben

Ein früherer Sportfunktionär aus Schwaben muss sich am Dienstag (9.00 Uhr) wegen Vermögensstraftaten im Umfang von rund 342.000 Euro vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Der ehemalige Vorstand des Eishockeyvereins ECDC Memmingen, der in der drittklassigen Oberliga spielt, soll Geld des Clubs abgezweigt und privat ausgegeben haben.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kam es auch im Ortsverband einer Partei, wo der 57 Jahre alte Angeklagte Schatzmeister war, und bei einem Fußballfanclub zu vergleichbaren finanziellen Unregelmäßigkeiten. Zudem ist der Mann wegen einer Straftat im Kontext eines Privatdarlehens angeklagt.

Ihm würden mehr als 200 Fälle von Untreue, Urkundenfälschung und Betrug in einem Zeitraum von mehreren Jahren vorgeworfen, teilte das Gericht mit. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.