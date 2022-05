1860 München verlängert Vertrag mit Innenverteidiger Lang

Der TSV 1860 München hat den Vertrag mit Innenverteidiger Niklas Lang verlängert.

Der 19-Jährige spielt seit 2014 bei den "Löwen" und sammelte in der abgelaufenen Saison beim Fußball-Drittligisten regelmäßig Spielzeit. "Niki hat trotz seiner jungen Jahre bereits in einigen Spielen und Einsätzen gezeigt, was in ihm steckt", erklärte Sportdirektor Günther Gorenzel in einer Vereinsmitteilung am Freitag. Über die Vertragsmodalitäten gab der Club nichts bekannt.

(dpa)