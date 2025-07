Erzbischof räumt ein: war falsch informiert

Der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl hat eingeräumt, über Positionen der SPD-Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zum Thema Lebensschutz falsch informiert gewesen zu sein. Wie ein Sprecher der Erzdiözese mitteilte, haben Gössl und Brosius-Gersdorf inzwischen miteinander telefoniert, nachdem der Erzbischof der Juristin am Mittwoch ein persönliches Gespräch angeboten hatte.

Gössl sei «falsch informiert» gewesen und bedauere das «nachdrücklich», hieß es in der Mitteilung. Am vergangenen Sonntag hatte der katholische Geistliche in einer Predigt gesagt, Brosius-Gersdorf bestreite «angeblich das Lebensrecht ungeborener Menschen». Er sprach zudem von einem «innenpolitischen Skandal».

Brosius-Gersdorf habe in dem Telefonat klargestellt, «dass sie sich immer schon für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzte und das auch heute tut», teilte das Erzbistum mit.

Bischof Bätzing nimmt Brosius-Gersdorf in Schutz

Die Wissenschaftlerin hatte im ZDF vor wenigen Tagen den Erzbischof für dessen Predigt kritisiert. Sie finde es besonders verstörend, dass der Bamberger Erzbischof in Bezug auf ihre Person von einem «Abgrund von Intoleranz und Menschenverachtung» gesprochen habe, sagte sie in der Sendung «Markus Lanz». «Ich finde das infam.» Das Gegenteil sei der Fall, im Zentrum ihrer wissenschaftlichen Arbeit stehe das Bemühen um sozial Schwache.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Limburgs Bischof Georg Bätzing, hat Brosius-Gersdorf unterdessen in Schutz genommen. «Diese Frau hat es nicht verdient, so beschädigt zu werden», sagte er der «Augsburger Allgemeinen».

Am vergangenen Freitag war die Wahl zweier neuer Richterinnen und eines Richters für Karlsruhe kurzfristig von der Tagesordnung des Bundestags abgesetzt worden. Der Druck gegen die von der SPD vorgeschlagene Kandidatin Brosius-Gersdorf war in der Union zu groß geworden.

