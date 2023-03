Flüchtiger Fahrer versteckt sich in einem Hühnerstall

Nach einer Verfolgungsfahrt haben Polizisten einen führerscheinlosen Autofahrer in einem Hühnerstall im Landkreis Rhön-Grabfeld versteckt vorgefunden.

Zuvor sei der 34-Jährige gemeinsam mit seinem Beifahrer vor einer versuchten Kontrolle geflüchtet, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Beamten stoppten das Auto wenig später am Mittwoch in Sandberg. Daraufhin sprang der Mann aus seinem Auto und rannte zu Fuß weiter. Nur kurz darauf wurde er in dem kleinen Hühnerstall gefunden.

Der Fahrer muss sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und weiteren Verkehrsstraftaten verantworten, wie es weiter hieß. Der 35-jährige Beifahrer ließ sich in Sandberg widerstandslos kontrollieren.

(dpa)