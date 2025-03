18-Jähriger flüchtet vor Polizei und rammt Streifenwagen

Ein 18-Jähriger hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und dabei einen Streifenwagen schwer beschädigt. Laut Polizeiangaben entzog sich der Fahrer am Freitagabend einer Kontrolle und flüchtete mit 180 km/h durch Fürstenfeldbruck.

Mit rund 200 km/h sei er dann den Beamten auf einer Bundesstraße davongefahren – inklusive «mehreren waghalsigen Überholmanövern», wie es hieß. An der Anschlussstelle Emmering (Landkreis Fürstenfeldbruck) sei der Mann schließlich abgefahren und habe versucht, die Beamten in den Wohngebieten abzuhängen.

Fahrer rammt Streifenwagen

Als die Polizei den Flüchtigen in einer Sackgasse stellte und ihm mit dem Streifenwagen den Weg versperrte, fuhr der 18-Jährige nach Polizeiangaben mit seinem Wagen gegen das quer stehende Auto und «rammte sich den Weg frei». Der junge Mann entkam demnach ein zweites Mal, wurde aber nach einem missglückten Wendemanöver gestellt. Er sei mit seinem Auto erneut gegen den Streifenwagen gestoßen, sodass dieser schließlich abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde bei der Verfolgungsfahrt laut Polizeiangaben niemand.

Der 18-jährige Fahrer und seine beiden gleichaltrigen Mitfahrer wurden demnach vorläufig festgenommen. Der Führerschein und das Auto des Fahrers wurden den Angaben zufolge beschlagnahmt und der junge Mann musste eine Nacht in Polizeigewahrsam bleiben. Gegen ihn werde etwa wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Seine Mitfahrer seien im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen worden.

Warum der junge Mann flüchtete, ist noch unklar. Er habe einen gültigen Führerschein und weder Alkohol noch Drogen konsumiert, hieß es von der Polizei. Laut Polizeiangaben wurden an seinem Auto aber technische Veränderungen vorgenommen, für die keine Genehmigungen vorlagen.