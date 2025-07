Kurz vor Fahrprüfung - 17-Jähriger flüchtet auf Motorrad

Ein 17-Jähriger ist in der Oberpfalz auf einem Motorrad vor der Polizei geflüchtet - wenige Tage vor seiner Fahrprüfung. Der Jugendliche sei den Beamten in Weiden aufgefallen, weil an seinem Zweirad augenscheinlich nicht das richtige Kennzeichen angebracht gewesen sei, teilte die Polizei mit. Als die Polizisten den Fahrer hätten anhalten wollen, sei er über Radwege davongefahren. Erst durch den Einsatz mehrerer Streifen hätten die Beamten den 17-Jährigen gestoppt.

Dabei habe sich herausgestellt, dass der Jugendliche wenige Tage später den für die Maschine eigentlich nötigen Führerschein habe machen wollen - und dass er zwei Wochen zuvor schon einmal vor der Polizei davongefahren sei.

Eine Fahrprüfung kann sich der Jugendliche laut Polizei vorerst abschminken: Die Führerscheinstelle der Stadt habe die Zulassung zur Prüfung wegen der Ermittlungen zurückgenommen. Eine endgültige Entscheidung dazu werde getroffen, wenn die Ermittlungen abgeschlossen seien.

Angezeigt werde der 17-Jährige aber in jedem Fall wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.