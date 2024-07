Mutmaßlicher Dieb liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Nach einem Diebstahl ist ein Mann mit seinem Auto durch Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) gerast - laut Polizei mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde. Zuvor soll der Mann mehrere Gegenstände aus einer Drogerie gestohlen haben, teilte die Polizei mit. Eine 59 Jahre alte Angestellte habe vergeblich versucht, den Mann aufzuhalten. Auch zwei andere Arbeiterinnen hätten den Mann am Freitag nicht festhalten können.

In seinem Auto angekommen, raste er über den Parkplatz in Richtung Straße, wie es hieß. Ein 29-Jähriger habe sich in den Weg des Autos gestellt. Statt anzuhalten habe der Tatverdächtige Gas gegeben. Der Zeuge sei zur Seite gesprungen und touchiert worden - aber unverletzt geblieben.

Eine alarmierte Polizeistreife nahm die Verfolgung auf. Den Angaben zufolge fuhr der Mann mit hohem Tempo durch die Innenstadt und gefährdete andere Menschen. Wegen des «waghalsigen Fluchtverhaltens» habe die Polizei die Verfolgung abgebrochen. Gegen den bislang noch flüchtigen Mann werde ermittelt. Details dazu nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.