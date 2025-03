Polizei: Junger Autofahrer flüchtet betrunken vor Kontrolle

Ein betrunkener Autofahrer soll sich in Oberbayern mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt über die Autobahn 9 und zwei Bundesstraßen geliefert haben. Der 19-Jährige verhielt sich dabei in der Nacht laut Polizei «rücksichtslos und grob verkehrswidrig» - er missachtete demnach Verkehrsvorschriften, überfuhr rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Als die Beamten den Wagen auf der A9 bei Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) kontrollieren wollten, beschleunigte der 19-Jährige, wie es hieß. In dem Wagen saß noch eine gleichaltrige Beifahrerin.

Die Flucht führte über die Autobahn, auf die B13 und B16 - zeitweise begleitet von sieben Streifen und einem Polizeihubschrauber - und endete nach einem Fahrfehler auf einem Privatgrundstück. Bei der Festnahme habe der junge Mann Widerstand geleistet und einen Beamten leicht verletzt. Er war laut Polizei mit fast 1,6 Promille unterwegs. Die Nacht verbrachte er in einer Arrestzelle und ihm wurde der Führerschein abgenommen.