Verfolgungsjagd mit Auto-Dieben durch München: Polizist schießt auf das Fahrzeug

Zu einem Auto-Diebstahl mit anschließender Verfolgungsjagd kam es am Montag, 6. Oktober, in München. Dabei gab ein Polizist zwei Schüsse auf das Fahrzeug mit den fliehenden Männern ab. Das teilt das Münchner Polizeipräsidium am Dienstag mit. Erst nach einem Unfall konnten die mutmaßlichen Diebe gefasst werden.

Mann vergisst BMW abzuschließen: Diebe entwenden das Auto

Wie die Polizei erklärt, hatte zuvor ein 58-Jähriger seinen BMW in Milbertshofen abgestellt und dabei den Schlüssel im unversperrten Auto vergessen. Zwei Personen entwendeten daraufhin das Fahrzeug. Dieses wurde kurze Zeit später in der Münchner Innenstadt geortet, sodass die Polizei die Verfolgung aufnehmen konnte.

An der Kreuzung Ludwigstraße/Von-der-Tann-Straße trafen die Beamten auf die Diebe mit dem Fahrzeug an einer roten Ampel. Als sich ein Polizist dem Auto näherte, wendete der Fahrer und wollte fliehen. Der Polizist gab daraufhin zwei Schüsse aus seiner Dienstpistole auf das Auto ab. Dabei wurde niemand verletzt.

Auto-Diebe fliehen in München: Polizist gibt Schüsse auf den Wagen ab

Den Auto-Dieben gelang es jedoch, sich stadtauswärts zu entfernen. Ein weiterer Streifenwagen traf schließlich in der Leopoldstraße auf den Wagen. Auch dort konnte der BMW „nicht gefahrlos gestoppt werden“, wie aus den Schilderungen der Polizei hervorgeht. An der Einmündung zur Leopoldstraße/Ohmstraße prallte das gestohlene Auto schließlich in ein Verkehrszeichen. Die beiden Insassen flüchteten von dort zu Fuß – konnten nach einer kurzen Verfolgung jedoch gefasst werden.

Die mutmaßlichen Täter sind ein 18-Jähriger sowie ein 17-Jähriger, beide wohnen in München. Der Jüngere der beiden war alkoholisiert, beim Älteren schlug ein Drogenschnelltest positiv an. Es wurde zunächst nicht klar, wer der beiden das Auto gefahren hatte – die Jugendlichen machten keine Angaben. Beide verfügen laut Polizei nicht über einen Führerschein. Die Beamten entnahmen Blutproben der beiden. Nach der polizeilichen Maßnahmen wurden beide vorerst entlassen.

Münchner Polizei ermittelt gegen die 18- und 17-Jährigen

Durch den Unfall mit dem Verkehrszeichen entstand an diesem sowie an dem Auto ein Schaden von insgesamt etwa 30.000 Euro. Der BMW wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Tatverdächtigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des Auto-Diebstahls sowie weiterer Verkehrsstraftaten. Auch die Rechtmäßigkeit des polizeilichen Schusswaffengebrauchts wird geprüft – das ist in Fällen dieser Art üblich.