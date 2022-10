Vergewaltigung auf dem Gautinger Hauptplatz: Polizei sucht Zeugen

Eine 19-jährige Frau wurde am Montag Opfer eines schweren sexuellen Übergriffs auf dem Hauptplatz von Gauting. Ein 27-Jähriger sitzt in U-Haft. Die Polizei sucht Zeugen.

Für eine 19-jährige Frau wurde der Hauptplatz von Gauting am Montag zum Ort des Schreckens: In den frühen Morgenstunden des 3. Oktobers verging sich dort ein 27-jähriger Mann an ihr. Gegen 3.30 Uhr meldete ein Zeuge den sexuellen Übergriff der örtlichen Polizei. Die eintreffenden Streifenkräfte nahmen den Mann kurz darauf vorläufig fest. Ersten Ermittlungen zufolge soll er gegen den Willen der Frau sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.

Der zuständige Haftrichter ordnete gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaft wegen des Verdachts der Vergewaltigung an. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet unterdessen darum, Zeugen, die möglicherweise bereits im Vorfeld der Tat Beobachtungen (Näherungen, Anbahnversuche) gemacht haben, die im Zusammenhang mit der nachfolgenden Tat stehen könnten, diese unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden. (hubf)

