Verhaftung

11:16 Uhr

Im Schrank versteckt: Polizei findet Betrüger in Magdeburg

Polizisten haben einen per Haftbefehl gesuchten Betrüger in Magdeburg gefunden - in einem Schrank.

Die Beamten hätten den Mann am Donnerstagmorgen in einer Wohnung im südlichen Stadtteil Alt Westerhüsen entdeckt, teilte die Polizei mit. Während der Durchsuchung soll sich der 33-Jährige versteckt haben. Den Angaben von Donnerstag zufolge wurde der Gesuchte wegen Computerbetrugs bereits zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Wegen eines ähnlichen Delikts soll er nun im bayerischen Schweinfurt einem Amtsgericht zur Haftprüfung vorgeführt werden. PM (dpa)

