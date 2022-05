Verkehr

13:00 Uhr

14-Jähriger beißt Fahrkarten-Kontrolleur in den Arm

Ein 14-Jähriger hat in Nürnberg einem Kontrolleur in der U-Bahn in den Arm gebissen.

Der Jugendliche sei am Freitag ohne Fahrschein unterwegs gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag. Deshalb wollte der Kontrolleur die Personalien des 14-Jährigen aufnehmen - der versuchte allerdings zu flüchten. Der Kontrolleur hielt ihn am Arm fest, woraufhin ihn der Jugendliche in den Unterarm biss. Die Bisswunde musste laut Polizei im Krankenhaus versorgt werden. Gegen den 14-Jährigen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt. Pressemitteilung (dpa)

Themen folgen