16-jähriger Beifahrer stirbt bei Autounfall

Ein 16-Jähriger ist bei einem Autounfall in Niederbayern ums Leben gekommen. Der gleichaltrige Fahrer habe den Unfall am späten Mittwochabend schwer verletzt überlebt, sagte ein Polizeisprecher. Er sei «erheblich alkoholisiert» gewesen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Beifahrer starb noch am Unfallort zwischen Kelheim und dem Gemeindeteil Weltenburg.

Der 16-jährige Fahrer war mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Wagen gehöre einem Verwandten, der Jugendliche soll sich unbefugt Zugang dazu verschafft haben, sagte der Polizist.

