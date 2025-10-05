18-Jährige bei Unfall mit drei Autos schwer verletzt

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos auf einer Staatsstraße bei Brannenburg (Landkreis Rosenheim) sind mehrere Menschen verletzt worden – darunter eine Frau schwer.

Eine 32-Jährige wollte laut Polizei am Samstag mit ihrem Auto auf einen Feldweg abbiegen und übersah dabei wohl einen entgegenkommenden Wagen, in dem ein 46-Jähriger mit einer Beifahrerin unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Autos gegen einen weiteren Wagen geschleudert, der gerade aus dem Feldweg auf die Staatsstraße einbog.

In dem Wagen saßen ein 18 Jahre alter Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin, sie wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Alle weiteren Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen dauerten an.