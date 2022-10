19-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ein 19-Jähriger hat sich auf der Autobahn 3 bei Würzburg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Der Mann sei dabei unter anderem mit etwa 190 Kilometern pro Stunde durch einen Tunnel gerast, in dem höchstens 100 Kilometer pro Stunde erlaubt gewesen seien, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten hatten demnach am Freitag versucht, den Fahrer anzuhalten. Daraufhin sei der 19-Jährige mit hohem Tempo davongefahren, ein anderer Autofahrer habe nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern können.

Letztlich habe die Polizei den 19-Jährigen mit mehreren Streifen umzingelt und angehalten. Der junge Mann habe bei der Kontrolle "drogentypische Ausfallerscheinungen" gezeigt. Gegen ihn wird nun wegen eines illegalen Autorennens ermittelt.

(dpa)