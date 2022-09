22-Jährige aus brennendem Auto gerettet

In Niederbayern hat ein Mann eine junge Frau aus ihrem brennenden Auto gerettet.

Die 22-jährige Pkw-Fahrerin war am Mittwoch bei Windorf (Landkreis Passau) unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache die Kontrolle verlor und mit ihrem Fahrzeug in einem Waldstück gegen einen Baum prallte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Pkw fing Feuer. Ein zehnjähriges Mädchen, das mit ihrem 36-jährigen Vater im Auto vorbei fuhr, sah den Rauch. Der Mann hielt an und rettete die 22-Jährige aus ihrem Auto. Nach Angaben eines Polizeisprechers stand sie unter Schock und erlitt leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug brannte komplett aus.

(dpa)