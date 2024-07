62 Jahre alter Motorradfahrer stirbt bei abendlichem Ausflug

Bei einem Motorradausflug ist ein 62 Jahre alter Mann bei Volkach im Kreis Kitzingen ums Leben gekommen. Der Mann war mit zwei Bekannten am Donnerstagabend auf der Staatsstraße zwischen Krautheim und Obervolkach unterwegs, als er in einer langen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg mitteilte.

Der Biker prallte gegen den Wagen einer entgegenkommenden 26-Jährigen, die nicht ausweichen konnte. Der 62-Jährige starb an der Unfallstelle, die junge Frau kam mit einem schweren Schock in ein Krankenhaus. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden gesperrt.