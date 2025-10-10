Icon Menü
Verkehr: A92 wegen Bergung eines Lastwagens gesperrt

Verkehr

A92 wegen Bergung eines Lastwagens gesperrt

Geduld brauchen Autofahrer auf der A92. Die Polizei sperrt die Fahrbahn in Richtung München. Was bislang zu den Hintergründen bekannt ist.
Von dpa
    Für die Bergung des Lastwagens musste die Autobahn gesperrt werden. (Symbolbild)
    Für die Bergung des Lastwagens musste die Autobahn gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Nach einem Unfall muss die Autobahn 92 kurz vor der Anschlussstelle Landau an der Isar (Landkreis Dingolfing-Landau) in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Ein Lastwagen ist am Morgen von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Zur Bergung des Fahrzeugs werde ein größerer Kran benötigt. Autofahrer müssen die Autobahn an der Ausfahrt Wallersdorf-West verlassen und sollen der Umleitung U12 folgen.

