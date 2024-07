Verkehr

04:00 Uhr

A93 wegen Rehkitzen neben Fahrbahn voll gesperrt

Wildschutzzaun an der A93 zerschnitten: Rehkitz löst Verkehrsbehinderungen aus (Symbolbild)

Mehrere Rehkitze kommen durch ein Loch in einem Wildschutzzaun in die Nähe der Autobahn - mit Folgen. Bereits am Wochenende gab es ähnliche Fälle.

Schwandorf (dpa/lby) - Die Autobahn 93 ist wegen eines nahe Schwandorf neben der Fahrbahn gesichteten Rehkitzes am Montagabend vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Befürchtet wurde, dass weitere Jungtiere aus dem Gestrüpp neben der Autobahn auf die Straße laufen, wie die Polizei mitteilte. Durch zwei Drohnen mit Wärmebildkameras konnten mehrere Tiere ausgemacht werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten fest, dass die Rehkitze durch zerschnittene Stellen eines Wildschutzzaunes in die Nähe der Autobahn gelaufen waren. Die beschädigten Stellen wurden repariert. Die Autobahn konnte im Anschluss wieder freigegeben werden. Am Wochenende gab es bereits ähnliche Fälle Schon am vergangenen Wochenende waren wiederholt Rehkitze innerhalb des Wildschutzzauns neben der Fahrbahn der A93 gesichtet worden. Bereits da hatte die Feuerwehr ein Loch festgestellt und repariert, dass offenbar mutwillig in den Zaun geschnitten worden war. Die Polizei geht davon aus, dass die Tiere wohl auf der Suche nach ihrer Mutter waren, die wenige Tage vorher bei einem Wildunfall auf der Autobahn getötet wurde. (dpa)

