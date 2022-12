Acht Autos durch Plastikteil mitten auf A96 beschädigt

Acht Autos sind von einem auf der Autobahn 96 herumliegenden Plastikteil im Landkreis Fürstenfeldbruck beschädigt worden.

Drei Wagen seien so stark mit dem ein Mal zwei Meter großen Teil zusammengeprallt, dass sie nicht mehr weiterfuhren, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Plastikteil lag zusammen mit Glassplittern am Donnerstagmorgen bei Germering auf der Fahrbahn, worum es sich handelte, war zunächst unklar. Ein Unbekannter hat es vermutlich verloren. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

(dpa)