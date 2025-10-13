Icon Menü
Verkehr: Acht Strauße stranden auf Autobahn 99

Verkehr

Acht Strauße stranden auf Autobahn 99

In einem Autobahntunnel bei München bleibt ein Auto liegen. Die Feuerwehr wird zu Hilfe gerufen - und trifft auf eine kuriose Ladung.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Strauße blieben bei dem Vorfall unverletzt. (Symbolbild)
    Die Strauße blieben bei dem Vorfall unverletzt. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    Feuerwehrleute haben acht gestrandeten Vogelstraußen aus einem Autobahntunnel bei München geholfen. Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, befanden sich die Tiere in einem Pferdeanhänger auf der A99 in Richtung Salzburg. Demnach waren die Tiere nach der Panne zwar unverletzt, standen in dem lauten Tunnel aber unter Stress.

    Nach Angaben der Feuerwehr befestigten die Einsatzkräfte den Anhänger an ihrem Zugfahrzeug und fuhren ihn langsam aus dem Tunnel. Anschließend warteten die Strauße und ihre Besitzer demnach in ruhigerer Umgebung auf den Abschleppdienst. Was der Zweck des Transports war und wohin die Tiere gebracht werden sollten, blieb zunächst unklar.

