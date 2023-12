ADAC: Weihnachtsfrieden auf den Straßen

Zwei Tage lang rollte die Weihnachts-Reisewelle - an Heiligabend blieb es hingegen auf den Straßen ruhig.

Auf Deutschlands Autobahnen sei "der Weihnachtsfrieden eingekehrt", teilte eine Sprecherin des ADAC am Sonntag mit. "Es kam bundesweit bis zum Mittag zu keinen größeren Staus."

Auch an den Weihnachtsfeiertagen rechnet der ADAC mit ruhigen Straßen. Erste Rückreisen und mehr Verkehr erwartet der Autoclub erst ab dem Nachmittag des zweiten Weihnachtfeierstages.

Am Freitag und Samstag hatte auf den Straßen in Deutschland reger Verkehr geherrscht, teils stockte der Verkehr auf gut 20 Kilometern Länge. Von überall her seien Menschen unterwegs, hieß es beim ADAC. Sie machten Verwandtenbesuche, seien auf dem Weg in den Urlaub oder zum Einkaufen.

Zu längeren Staus kam es am Samstag nicht zuletzt im Süden auf der Autobahn 8. In Sachsen ging es auf der A72 bei Chemnitz nur stockend voran. Das große Chaos blieb jedoch aus.

Der ADAC mahnte Autofahrer angesichts von Sturm und Regen, die Geschwindigkeit anzupassen und vor allem beim Überholen auf Böen gefasst zu sein. Auch auf Brücken könne der Wind gefährlich werden.

(dpa)