Staus am Wochenende in Bayern – wo dauert es länger?

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten an diesem Wochenende, 28. Februar bis 2. März, mehr Zeit für ihre Fahrten einplanen. Der ADAC rechnet wegen des Ferienstarts in Bayern und Baden-Württemberg mit viel Verkehr auf den Autobahnen und Bundesstraßen in Richtung Alpen. Doch auch in entgegengesetzter Richtung kann es zu Verzögerungen kommen, denn im Saarland und in Sachsen gehen die Ferien zu Ende. Dazu kommt, dass auch in Teilen der Niederlande die Ferien enden.

Außerdem herrscht seit Donnerstag bis einschließlich Freitag an den Flughäfen München und Hamburg Warnstreik. 80 Prozent der Flüge sind dort gestrichen. Das sind 1300 Flüge. Es kann zu weiteren Annullierungen kommen, wie der Flughafen München auf seiner Webseite schreibt. Auch deswegen weichen wohl manche Reisende zum Beginn des Wochenendes auf das Auto aus.

Welche Autobahnen sind am Wochenende 28. Februar bis 2. März besonders voll?

Zu den am stärksten betroffenen Autobahnen gehören laut ADAC alle größeren deutschen Routen in Richtung Alpenraum. Aber auch auf anderen großen Autobahnen seien am Wochenende Staus und Verzögerungen zu erwarten. Dabei bestehe in beide Fahrtrichtungen Staugefahr:

A1 Köln – Dortmund – Münster – Bremen – Hamburg

A2 Magdeburg – Braunschweig

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Nürnberg – München

A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A81 Heilbronn – Stuttgart

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A96 München – Lindau

A95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Keine Entwarnung ab Österreich: Auch dort herrscht viel Verkehr am Wochenende

Auf dem Weg in den Winterurlaub und auf der Rückreise sei die Staugefahr in Österreich aber nicht gebannt. Dort kann es am Wochenende ebenso sehr voll werden. Betroffen sein können:

Tauernautobahn

Inntalautobahn

Brennerautobahn

Tiroler Fernpassroute

An der Brennerautobahn gibt es mit der derzeit meist nur einspurig befahrbaren Luegbrücke einen zusätzlichen Engpass.

Icon Vergrößern Vom 1. Januar an wird der Verkehr über die 1,8 Kilometer lange Luegbrücke aus Sicherheitsgründen oft nur noch einspurig rollen. Foto: Foto Asfinag, dpa Icon Schließen Schließen Vom 1. Januar an wird der Verkehr über die 1,8 Kilometer lange Luegbrücke aus Sicherheitsgründen oft nur noch einspurig rollen. Foto: Foto Asfinag, dpa

Diese Autobahnen sind während des Wochenendes gesperrt

Während der Wintersaison ruhen die Bauarbeiten nicht überall. Rund 870 Baustellen gibt es derzeit. An diesem Wochenende sind laut ADAC jedoch nur wenige Vollsperrungen angekündigt:

A1 Fehmarn Richtung Lübeck zwischen Heiligenhafen-Ost und Heiligenhafen-Mitte am Freitag, 28. Februar, von 9 bis 12 Uhr

A2 Dortmund – Hannover in beiden Richtungen zwischen Ostwestfalen/Lippe und Herford/Bad Salzuflen von Samstag, 1. März, 22 Uhr, bis Sonntag, 2. März, 7 Uhr

A7 Fulda Richtung Würzburg zwischen Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau/Wildflecken von Samstag, 1. März, 20 Uhr, bis Sonntag, 2. März, 6 Uhr

A7 Kassel – Hannover in beiden Richtungen zwischen Dreieck Drammetal und Göttingen am Sonntag, 2. März, von 6 bis 9 Uhr

A40 Venlo Richtung Duisburg zwischen Neukirchen-Vluyn und Moers von Samstag, 1. März,22 Uhr, bis Sonntag, 2. März, 2 Uhr

Außerdem gibt es aktuell eine langfristige Sperre auf der A45 Hagen – Gießen. Dort ist in beide Fahrtrichtungen zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid bis auf Weiteres gesperrt.

Verkehr am Wochenende: Winterreifen-Pflicht in Österreich bei Schnee und Eis

Nach einigen wärmeren Tagen meint es das Wetter nicht ganz so gut mit den vielen Faschingsfeiernden. Es wird wieder kälter und auch nass. Für alle hinter dem Steuer bedeuten örtliche Schneeschauer und kalte Temperaturen jedoch auch Glättegefahr. Auch daher kann es aufgrund erschwerter Straßenverhältnisse zu längeren Fahrtzeiten kommen.

In Österreich sind außerdem seit November Winterreifen bei entsprechenden Straßenverhältnissen Pflicht. Je nach Beschilderung können auf manchen Straßen auch Schneeketten vorgeschrieben sein. Bei Verstößen drohen dort laut ADAC bis zu 5000 Euro Bußgeld. (mit dpa)