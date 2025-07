Aquaplaning-Unfall: Auto wird in Grünstreifen geschleudert

Auf der regennassen Fahrbahn am Autobahnkreuz München Süd sind zwei Autos so heftig zusammengestoßen, dass ein Wagen von der Fahrbahn in einen angrenzenden Grünstreifen geschleudert wurde. Die beiden Fahrer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ihre jeweiligen Beifahrer erlitten demnach leichte Verletzungen.

Den Angaben zufolge hatte ein 18-Jähriger auf der A995 bei Brunnthal (Landkreis München) die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen die Leitplanke und schließlich gegen einen anderen Wagen gestoßen. An dessen Steuer saß ein 22-Jähriger. Beide Fahrzeuge blieben schließlich zwischen Bäumen in einem angrenzenden Grünstreifen stehen.

Sanitäter brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Auch zwei Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen, hieß es. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 100.000 Euro.

Bereits bei 80 km/h kann Aquaplaning entstehen

Die Polizei warnt vor Aquaplaning auf den Straßen und rät Fahrern ihre Geschwindigkeit dem Wetter anzupassen. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde könnte sich auf der Fahrbahn ein Wasserfilm bilden. Fahrzeuge haben dann keinen Kontakt mehr zur Straße und der Fahrer kann den Wagen nicht mehr steuern.

Am Samstag hatte der Deutsche Wetterdienst vor starken Regenfällen von 40 bis 60 Litern pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit gewarnt. Auch in den kommenden Tagen wird viel Regen erwartet.