Auf E-Scooter mit Tempo 60 vor der Polizei geflüchtet

Erlaubt ist mit einem E-Scooter Tempo 20 - doch in Eschenbach in der Pfalz ist ein Scooterfahrer nach Polizeiangaben mit bis zu 60 Stundenkilometern vor einer Streife geflüchtet.

Die Beamten schnappten den 29 Jahre alten Mann schließlich am Donnerstag nach seiner rasanten Fahrt durch eine Parkanlage. Wie ein Polizist in Eschenbach erläuterte, sei es möglich, Scooter so zu tunen, dass sie deutlich schneller als eigentlich technisch voreingestellt fahren könnten.

Der 29-Jährige war aufgefallen, weil er kein Versicherungskennzeichen an seinem Scooter hatte. Es stellte sich heraus, dass sein Roller weder zugelassen noch versichert war. Nun kommen diverse Strafanzeigen auf den Mann zu, unter anderem wegen Vergehen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Aber auch wegen seiner rasanten Fahrweise und der Missachtung des Anhaltesignals bekommt der Scooter-Fahrer Ärger.

(dpa)