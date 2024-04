Auffahrunfall mit sechs Fahrzeugen auf A73: vier Verletzte

Vier Menschen sind bei einem Auffahrunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 73 bei Forchheim leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sah ein 57 Jahre alter Autofahrer den zäh fließenden Verkehr am Mittwochmorgen zu spät. Sein Auto fuhr auf einen vorausfahrenden Wagen auf, der wiederum auf einen weiteren geschoben wurde. In der Folge wurden drei weitere Autos in den Unfall verwickelt. Zwei Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 90.000 Euro geschätzt.

(dpa)