Aus Ärger über Fahrstil: Mann mit Blaulicht stoppt Fahrerin

Aus Ärger über ihre Fahrweise soll ein 72-Jähriger in Finningen (Landkreis Dillingen an der Donau) eine Autofahrerin mit Blaulicht zum Anhalten gezwungen haben. Wie die Polizei mitteilte, warf der Fahrer der 35-Jährigen vor, zu dicht aufgefahren zu sein.

Deshalb soll er am Mittwochabend das Blaulicht an seinen Rückspiegel gehalten und seinen Wagen abgebremst haben. So habe er die Fahrerin im Wagen dahinter ebenfalls zum Anhalten genötigt.

Nach der Äußerung seines Unmuts ging der 72-Jährige den Angaben nach zurück zu seinem Auto und fuhr davon. Über das Kennzeichen fand die Polizei den Fahrer allerdings. Sie ermittelt nun unter anderem wegen Amtsanmaßung und Nötigung im Straßenverkehr.