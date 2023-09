Auto fährt gegen Schotterhaufen: Zwei Schwerverletzte

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall im Bereich einer Baustelle in Rehau (Landkreis Hof) schwer verletzt worden.

Der Fahrer war am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen größeren abgeladenen Schotterhaufen in einer Seitenstraße im Ortsteil Kühschwitz gefahren, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte. Er und sein Mitfahrer wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

(dpa)