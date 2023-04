Auto fliegt bei Unfall 30 Meter durch die Luft

Bei einem Unfall in Niederbayern ist ein Auto nach Polizei-Angaben circa 30 Meter durch die Luft geflogen.

Der 68 Jahre alte Fahrer wurde dabei schwer verletzt, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.

Der 68-Jährige war am Montagvormittag mit seinem Auto bei Hebertsfelden auf der Bundesstraße 388 Richtung Pfarrkirchen unterwegs. Dort kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Straßengraben und wurde dann mit dem Pkw in die Luft geschleudert. Der Wagen kam rund 30 Meter weiter auf einer Wiese zum Stehen. Am Auto entstand ein Totalschaden. Der Rettungsdienst brachte den 68-jährigen Fahrer ins Krankenhaus.

(dpa)