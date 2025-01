Auto mit Sommerreifen kommt von Straße ab - hoher Schaden

Ein junger Mann ist in der Nacht mit einem Auto mit Sommerreifen in Oberkotzau (Landkreis Hof) von der Straße abgekommen und hat einen Schaden in Höhe von circa 220.000 Euro verursacht. Der 25-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und kamen in ein Krankenhaus, wie der Sprecher sagte. Gegen den Fahrer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.

Laut Zeugenaussagen soll der 25-Jährige seinen Wagen beschleunigt haben. In einer Linkskurve kam er demnach von der Straße ab. Die Garagenmauer sei so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden musste, sagte der Sprecher. Darin stand laut Polizeiangaben ein Auto, das auch beschädigt wurde. Außerdem riss das Auto demnach eine Straßenlaterne um. Herumfliegende Mauerbrocken trafen ein weiteres Auto und eine Hausfassade.