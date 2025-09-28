Auto prallt mit rund 200 km/h gegen Leitplanke

Mit rund 200 Kilometern pro Stunde ist ein Auto auf der Autobahn 73 bei Bamberg gegen eine Leitplanke geprallt. Der Fahrer habe am Samstag eine Vollbremsung machen müssen, da ein Transporter vor ihm von der rechten auf die linke Spur gewechselt habe, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei habe der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Der Autofahrer hatte Glück im Unglück: Er blieb laut Polizei unverletzt. Der Fahrer des Transportes sei - ohne anzuhalten - weitergefahren. Ob er den Unfall hinter sich überhaupt bemerkte, ist unklar.