Verkehr: Auto steckt unter Traktoranhänger fest: Frau schwer verletzt

Verkehr

Auto steckt unter Traktoranhänger fest: Frau schwer verletzt

Ein Traktorfahrer nimmt einem 21-Jährigen die Vorfahrt – es kommt zum Unfall. Dabei gerät das Auto unter das landwirtschaftliche Gespann.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die 18-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)
    Die 18-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

    Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktoranhänger ist die vordere Hälfte eines Autos unter den Anhänger geraten und stecken geblieben. Die beiden jungen Insassen des Autos wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 60 Jahre alte Traktorfahrer sei mit dem Gespann nach links auf eine Straße in Aßling (Landkreis Ebersberg) abgebogen und habe einem 21-jährigen Autofahrer am Donnerstag die Vorfahrt genommen.

    Die 18-jährige Beifahrerin des eingeklemmten Autos erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 21 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt. Laut Polizei konnten die beiden noch selbstständig aus ihrem Wagen aussteigen. Der Landwirt blieb unverletzt.

