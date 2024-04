Auto überschlägt sich bei Unfall mehrfach: Fahrer stirbt

Ein 53 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall zwischen Heroldsberg und Nürnberg in Mittelfranken ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Donnerstag mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich in dem angrenzenden Waldgebiet mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen konnten. Ein Sachverständiger soll den Unfall nun untersuchen.

(dpa)