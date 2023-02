Autobahn 3 für mehrere Stunden gesperrt

Nach einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist die Autobahn 3 im Landkreis Aschaffenburg über mehrere Stunden gesperrt worden.

Ein Auto sei an einem Stauende bei Weibersbrunn in einen Lastwagen geprallt und habe dabei den Tank des Fahrzeugs aufgerissen, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Eine große Menge Kraftstoff geriet demnach auf die Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall am Montag niemand. Wegen der aufwendigen Reinigungsarbeiten war die A3 in Richtung Frankfurt für rund drei Stunden gesperrt. Der Schaden am Lkw beträgt laut Polizei mehrere 10.000 Euro.

(dpa)