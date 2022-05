Autofahrer aufgepasst: Polizei kontrolliert Fahrtüchtigkeit am Steuer

Alkohol? Drogen? Fahrzeit überschritten? Heute kontrolliert die Polizei, ob Auto- und Lastwagenfahrer im Allgäu sowie in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg nüchtern und ausgeruht unterwegs sind.

Bayerns Straßen sollen sicherer werden. Daher beteiligt sich das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick" und kontrolliert im Allgäu sowie in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg an etwa 70 Stellen Auto- und Lastwagenfahrer.

Die Polizistinnen und Polizisten achten dabei vor allem darauf, dass die Fahrerinnen und Fahrer nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Steuer sitzen. Außerdem wird – vor allem bei Lkw-Fahrern – überprüft, dass diese nicht übermüdet sind und ihre Fahrzeit einhalten.

Verkehrskontrollen der Polizei werden auf gesamten Monat Mai ausgeweitet

Übermüdung sei laut Polizei besonders gefährlich, da dadurch die Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwindigkeit ähnlich stark wie bei dem Konsum von Alkohol vermindert werde: Nach 17 Stunden ohne Schlaf, fährt eine Person, als hätte sie 0,5 Promille.

Ziel der Polizei sei, dass durch solche Verkehrskontrollen schwere Unfälle vermieden werden können, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Die Schwerpunktkontrollen seien nur der Anfang und werden auf den gesamten Monat Mai ausgeweitet. (vig)

