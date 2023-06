Autofahrer fährt 13 Jahre alten Radler an: Schwer verletzt

Ein 13 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in München schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Junge am Dienstag auf die Straße und wurde dort von einem 61-Jährigen mit seinem Auto erfasst. Dabei wurde der Bub von seinem Fahrrad geschleudert und schwer verletzt. Mit seinen Eltern wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht - dort wurden ein Schädelhirntrauma und ein Knochenbruch am linken Bein festgestellt. Der Autofahrer blieb unverletzt.

(dpa)