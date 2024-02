Autofahrer rast im Rausch mit Tempo 190 vor Polizei davon

Im Rausch und mit hohem Tempo hat ein 18-jähriger Autofahrer im Landkreis Haßberge versucht, vor der Polizei zu flüchten.

Zuvor fiel der führerscheinlose Fahrer bereits wegen seiner zu hohen Geschwindigkeit auf und sollte kontrolliert werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt am Mittwoch fuhr der Mann demnach zeitweise mit mehr als 190 Stundenkilometern. In einer Kurve an der Ortseinfahrt bei Eltmann sei der 18-Jährige dann mit seinem Wagen gegen eine Hauswand geprallt. Kurz danach entdeckten die Beamten den Wagen und den Fahrer am Marktplatz. Bei der Kontrolle ergab sich, dass der junge Mann keinen Führerschein besaß und zudem Ecstasy und Haschisch dabeihatte. Ein Drogentest war positiv.

(dpa)