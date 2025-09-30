Icon Menü
Verkehr: Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß auf B 16

Verkehr

Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß auf B 16

An dem Unfall sind drei Fahrzeuge beteiligt. Ein 68-Jähriger stirbt, zwei Frauen werden lebensgefährlich verletzt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zwei Frauen wurden bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt und in Kliniken gebracht. (Symbolbild)
    Zwei Frauen wurden bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt und in Kliniken gebracht. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa

    Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 16 ist ein Mann ums Leben gekommen, drei weitere Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Wagen in Richtung Rain unterwegs, dahinter fuhr der Wagen einer 44-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang ungeklärten Gründen stießen die beiden Fahrzeuge bei Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der 68 Jahre alte Fahrer des Autos wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

    Die 44-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Rettung flog ein Hubschrauber die lebensgefährlich verletzte Frau in eine Klinik. Ihre 38 Jahre alte Beifahrerin wurde ebenfalls lebensgefährlich verletzt. Sanitäter brachten auch sie in ein Krankenhaus. Die 20-Jährige erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen.

