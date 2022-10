Autofahrer unter Drogen und Alkohol auf A9 unterwegs

Schlangenlinien über alle drei Fahrspuren: Ein 32-Jähriger ist unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf der Autobahn 9 in Oberbayern gefahren.

Laut Zeugenaussagen sei der Mann zudem mit seinem Transporter einem anderen Autofahrer bei Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) dicht aufgefahren, berichtete die Polizei am Donnerstag. Demnach betätigte er dabei mehrmals die Lichthupe. Als er dann unmittelbar vom linken auf den mittleren Streifen wechselte, musste ein weiterer Autofahrer am Mittwochabend eine Vollbremsung hinlegen. Verletzt wurde keiner.

Auf einem nahe gelegenen Parkplatz kontrollierten die Beamten den 32-Jährigen, wie es weiter hieß. Ein Atemtest ergab einen Alkoholwert von knapp 1,2 Promille und ein Drogentest wies den Einfluss von Marihuana nach. Ihm wurde Blut entnommen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

(dpa)