Autos stoßen zusammen: Sieben Menschen sind verletzt

Sieben Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Bayreuth verletzt worden - drei von ihnen schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 19-Jähriger bei Rot über eine Kreuzung in Schnabelwaid gefahren sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine 20-Jährige sei in dem Moment abgebogen. Der junge Mann sei daraufhin mit seinem Auto seitlich in das der Frau gefahren.

Drei Menschen seien dabei schwer verletzt worden, teilte die Kreisbrandinspektion aus Bayreuth mit. Demnach wurden zwei weitere mittelschwer und ebenfalls zwei andere Menschen leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Bundesstraße 2 war während der Maßnahmen am Freitagabend für etwa drei Stunden gesperrt, wie es von der Polizei hieß. Weitere Details gab es vorerst nicht. Es wird ermittelt.