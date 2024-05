Bahn tauft in Niederbayern ersten ICE auf Nationalpark

Die Bahn hat in Niederbayern ihren ersten ICE auf den Namen eines Nationalparks getauft.

Der ICE 4 namens "Nationalpark Bayerischer Wald" sei am Mittwoch in Plattling (Landkreis Deggendorf) mit Wasser aus zwei Flüssen im Bayerischen Wald getauft worden, teilte die Bahn mit. Der ICE solle mit dem Namen "für eine nachhaltige Anreise mit der Bahn werben", sagte der Bahn-Bevollmächtigte in Bayern, Klaus-Dieter Josel.

Nach Angaben der Bahn ist der ICE der dritte Fernzug, der in Deutschland nach einem Nationalpark benannt wird. Zwei Intercitys wurden demnach schon auf die Sächsische Schweiz und das Niedersächsische Wattenmeer getauft. Andere Fernzüge sind zum Beispiel nach Städten, Regionen, Flüssen oder auch nach der Bundesrepublik Deutschland benannt.

(dpa)