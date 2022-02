Verkehr

Bahnstrecke Ulm-Wendingen: Der Europa-Express nimmt Fahrt auf

Plus Die Bahnstrecke zwischen Paris und Budapest führt mitten durch Bayern und soll weiter ausgebaut werden. Ein Blick auf die Mega-Projekte in unserer Region und die Probleme dahinter.

Von Sebastian Mayr

In Europa zählt sie zu den wichtigsten Bahnstrecken überhaupt, in unserer Region zu den größten und teils höchstumstrittenen Baustellen der Deutschen Bahn: die „Magistrale für Europa“, also die Bahnstrecke zwischen Paris und Budapest – über Augsburg und Ulm. Genau in diesen beiden Städten zeigt sich seit Monaten, ja Jahren, wie komplex, wie langwierig und wie folgenreich der Ausbau einer Bahnstrecke sein kann. Während in Ulm vor einigen Tagen ein entscheidendes Etappenziel erreicht wurde, wird in Augsburg und Umgebung noch heftig über den Verlauf einer möglichen neuen Trasse gestritten.

