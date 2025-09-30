Icon Menü
Verkehr

Baum blockiert Gleise – Zugstrecke über Nacht gesperrt

Der Bahnverkehr zwischen dem fränkischen Eschenau und Gräfenberg steht mehrere Stunden lang still. Erst am Morgen rollen die ersten Züge wieder.
Von dpa
    Erst am frühen Morgen wird die Strecke zwischen Eschenau und Gräfenberg wieder freigegeben. (Symbolbild)
    Erst am frühen Morgen wird die Strecke zwischen Eschenau und Gräfenberg wieder freigegeben. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

    Die ganze Nacht lang ist die Zugstrecke zwischen Eschenau in Eckental (Landkreis Erlangen-Höchstadt) und dem oberfränkischen Gräfenberg (Landkreis Forchheim) gesperrt gewesen. Wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte, war ein Baum ins Gleisbett geraten. Von Montagabend an fuhren demnach keine Züge mehr. Erst am frühen Morgen wurde die Strecke wieder freigegeben. Wie viele Züge aufgrund der Streckensperrung ausfielen, war zunächst unklar.

