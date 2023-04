Betrunkener 16-Jähriger verursacht Autounfall

Ein betrunkener 16-Jähriger hat auf der Bundesstraße 17 bei Augsburg einen Autounfall verursacht.

Nach Polizeiangaben verlor der Jugendliche am späten Samstagabend bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto, in dem sich noch zwei weitere Menschen befanden. Der Wagen prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und schleuderte dann zum rechten Fahrbahnrand, wo er in die Umzäunung eines Fußballstadions geriet. Die beiden Mitfahrer flüchteten zu Fuß, der 16-jährige Fahrer wollte auch fliehen, wurde jedoch von Zeugen des Unfalls festgehalten, wie es am Sonntag hieß.

Der Fahrer hatte nach den Angaben einen Atemalkoholwert von zwei Promille, zudem gab er zu, auch weitere Drogen konsumiert zu haben. Er wurde von seiner Mutter, der auch das Auto gehörte, von der Wache abgeholt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf knapp 40.000 Euro. Die B17 war in Fahrtrichtung Süden kurzzeitig komplett gesperrt, anschließend für etwa eine Stunde nur einspurig befahrbar.

(dpa)