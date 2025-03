Betrunkener fährt mit nur drei Reifen am Auto

Mit über zwei Promille im Blut und nur drei Reifen an seinem Wagen ist ein Mann in Oberbayern zum Einkaufen gefahren. Laut Polizeiangaben hatten zwei Verkehrsteilnehmer das Auto am Samstag in Ingolstadt gemeldet, weil es vorne rechts nur auf der Felge fuhr. Als der 50-Jährige seinen Wagen auf einem Supermarktparkplatz abstellte, sei er von der Polizei kontrolliert worden.

Den Angaben nach musste er seinen Führerschein direkt abgeben, weil bei seinem Alkoholtest mehr als zwei Promille gemessen wurden. Wie und warum der Mann das Vorderrad seines Wagens verlor, werde ermittelt.