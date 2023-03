Betrunkener legt Zugverkehr am Münchner Hauptbahnhof lahm

Ein Betrunkener hat zu Fuß die Gleise überquert und damit den Bahnverkehr am Münchner Hauptbahnhof kurzzeitig lahmgelegt.

Nach Angaben der Bundespolizei vom Sonntag wurden bei dem Vorfall am Freitagabend für fünf Minuten sämtliche Gleise zwischen der Hackerbrücke und dem Hauptbahnhof gesperrt.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn entdeckten den 39-Jährigen an der S-Bahn-Haltestelle in den Gleisen und alarmierten die Bundespolizei. Mehrere Züge mussten daraufhin stehen bleiben. Ein Zug legte eine Schnellbremsung hin, um den Mann nicht zu erfassen. Der Betrunkene flüchtete, Beamte der Bundespolizei fassten ihn allerdings und nahmen ihn vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Bei der Schnellbremsung wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

(dpa)